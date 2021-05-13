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Дальнее зарубежье 13.05.2021 13:52

Израиль разрабатывает план наземной операции в секторе Газа

План наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа будет представлен начальнику генштаба Авиву Кохави в четверг, сообщает газета The Jerusalem Post.

"Планы разрабатывались дивизией Газы и Южным командованием, затем они будут переданы на утверждение политическому руководству Израиля", - цитирует газета армейского пресс-секретаря Хидая Зильбермана.

Он отметил, что к границе уже переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников.

Ситуация вокруг сектора Газа осложнилась после того, как боевики начали ракетные обстрелы израильской территории, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме, протестующих против решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в населенном пункте Шейх Джаррах.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет упали на территории сектора Газа. Большинство других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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