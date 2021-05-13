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Регион 13.05.2021 14:04

Тема встречи Путина и Байдена обсуждается, никаких договоренностей пока нет - Песков

Конкретных договоренностей относительно сроков и места возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, эта тема находится в стадии обсуждения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких договоренностей не этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли ясность относительно сроков и места встречи президентов РФ и США.

"Эта тема по- прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]