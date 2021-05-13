Тема встречи Путина и Байдена обсуждается, никаких договоренностей пока нет - Песков

Конкретных договоренностей относительно сроков и места возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, эта тема находится в стадии обсуждения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких договоренностей не этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли ясность относительно сроков и места встречи президентов РФ и США.

"Эта тема по- прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа", - отметил он.