Поглощения Донбасса Россией не будет - Песков



В Кремле опровергли информацию о планах России присоединить Донбасс, которая, по утверждению агентства Bloomberg, содержится в одном из документов Евросоюза.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материалы, которые, по информации Bloomberg, должны быть представлены на саммит ЕС в конце мая.

Bloomberg утверждает, что, согласно этому документу, действия России направлены на "фактическую интеграцию" неподконтрольных Киеву территорий Украины.