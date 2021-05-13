Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.05.2021 14:13

Поглощения Донбасса Россией не будет - Песков


В Кремле опровергли информацию о планах России присоединить Донбасс, которая, по утверждению агентства Bloomberg, содержится в одном из документов Евросоюза.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материалы, которые, по информации Bloomberg, должны быть представлены на саммит ЕС в конце мая.

Bloomberg утверждает, что, согласно этому документу, действия России направлены на "фактическую интеграцию" неподконтрольных Киеву территорий Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ДОНБАСС


Похожие новости


Песков назвал внутренним делом США признание "геноцида" армян президентом Байденом Супруга Пескова по-прежнему имеет наибольший доход среди жен сотрудников кремлевской администрации Охлаждения в отношениях России и Турции нет - Песков Путин и Алиев не касались в телефонном разговоре расследования инцидента со сбитым над Арменией российским вертолетом - Песков Песков не допускает возможности войны с Украиной В Кремле нет информации по поводу обломков ракет "Искандера" в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]