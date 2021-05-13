Компания SOCAR может предоставить Туркмении возможности "Южного газового коридора" и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) для поставок туркменских энергоресурсов на экспорт, заявил президент Госнефтекомпании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.
"SOCAR готова поделиться с компаниями из братского Туркменистана обширными возможностями трубопроводных систем "Южного газового коридора" и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки богатейших туркменских ресурсов на международные рынки", - сказал Абдуллаев, выступая на международном форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркмении в среду в Ашхабаде.
При этом он отметил прочные взаимоотношения между двумя странами.
Абдуллаев также упомянул подписанный в январе 2021 года меморандум о взаимопонимании о совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов месторождения Достлуг ("Дружба") в Каспийском море.
"Прекрасным примером сотрудничества в ближайшем будущем станет совместная разработка месторождения Достлуг - проекта, над реализацией которого уже успешно работают представители Азербайджана и Туркменистана", - сказал Абдуллаев.
БТД соединяет Сангачальский терминал на берегу Каспийского моря с морским терминалом Джейхан на турецком побережье Средиземного моря. По трубопроводу транспортируется нефть с блока Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также осуществляется прокачка нефти из Туркмении (частных недропользователей из третьих стран), Казахстана и России. Пропускная способность нефтепровода превышает 50 млн тонн нефти в год. Участниками проекта являются BP (30,1%), ГНКАР (25%), MOL (8,9%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), Eni и Total (SPB: TOT) (по 5%), Itochu (3,4%), ExxonMobil (SPB: XOM) и Inpex (по 2,5%) и ONGC (2,36%).
В рамках проекта "Южный газовый коридор" азербайджанский газ поставляется в Турцию, балканские страны и Италию. Суммарные поставки газа рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Существуют планы расширения этого проекта.
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