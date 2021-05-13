В Англии в марте почти 5 млн человек ожидали стационарного лечения, что является рекордом с 2007 года

Около 5 млн англичан ожидали начала больничного лечения в конце марта 2021 года, что является самым высоким показателем за последние 14 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.

По данным службы, всего 4,95 млн человек находились в тот период в ожидании начала лечения, что является рекордом с 2007 года.

При этом, по состоянию на конец марта этого года более 436 тыс. ожидали стационарного лечения на протяжении более 52 недель. Этот показатель является наивысшим за любой календарный месяц с августа 2007 года, когда число таких людей составило свыше 578 тыс. человек.

Согласно статистическим данным, в марте 2020 года число людей, которым пришлось ждать начала больничного лечения на протяжении более 52 недель, составило чуть более 3 тыс. Таким образом, по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился более чем в 140 раз.

Как отмечает в свою очередь издание The Guardian, новые данные Национальной службы здравоохранения Англии вызвали опасения, что из-за увеличения продолжительности ожидания медицинской помощи может ухудшиться состояние здоровья людей, страдающих от рака, сердечных и других заболеваний.

Как сообщает Sky News, данные службы опубликовали после того, как руководство в сфере здравоохранения Англии призвало власти пересмотреть правила социального дистанцирования для того, чтобы помочь урегулировать проблему с большим числом ожидающих стационарного лечения.

В письме к министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку они просили увеличить инвестиции, чтобы Национальная служба здравоохранения Англии могла расширить свои возможности для приема как можно большего числа пациентов в следующие несколько месяцев.