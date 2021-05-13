Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.05.2021 23:50

В Англии в марте почти 5 млн человек ожидали стационарного лечения, что является рекордом с 2007 года

Около 5 млн англичан ожидали начала больничного лечения в конце марта 2021 года, что является самым высоким показателем за последние 14 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.

По данным службы, всего 4,95 млн человек находились в тот период в ожидании начала лечения, что является рекордом с 2007 года.

При этом, по состоянию на конец марта этого года более 436 тыс. ожидали стационарного лечения на протяжении более 52 недель. Этот показатель является наивысшим за любой календарный месяц с августа 2007 года, когда число таких людей составило свыше 578 тыс. человек.

Согласно статистическим данным, в марте 2020 года число людей, которым пришлось ждать начала больничного лечения на протяжении более 52 недель, составило чуть более 3 тыс. Таким образом, по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился более чем в 140 раз.

Как отмечает в свою очередь издание The Guardian, новые данные Национальной службы здравоохранения Англии вызвали опасения, что из-за увеличения продолжительности ожидания медицинской помощи может ухудшиться состояние здоровья людей, страдающих от рака, сердечных и других заболеваний.

Как сообщает Sky News, данные службы опубликовали после того, как руководство в сфере здравоохранения Англии призвало власти пересмотреть правила социального дистанцирования для того, чтобы помочь урегулировать проблему с большим числом ожидающих стационарного лечения.

В письме к министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку они просили увеличить инвестиции, чтобы Национальная служба здравоохранения Англии могла расширить свои возможности для приема как можно большего числа пациентов в следующие несколько месяцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АНГЛИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ОЖИДАНИЕ


Похожие новости


Ограничения против COVID-19 в Англии будут снимать в четыре этапа - Джонсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]