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СНГ 13.05.2021 19:45

Украина и Франция заключили соглашения на сумму более 1,3 млрд евро

Правительство Украины и правительство Франции заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 евро.

Согласно сообщению пресс-службы украинского правительства, подписание документов состоялось в рамках официального визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэра в Киев.

В частности, стороны подписали соглашения, которые предусматривают реализацию проектов по поставке 130 электровозов компанией Alstom на общую сумму до 900 млн евро, с уровнем локализации производства 35%; поставке специализированной спасательной техники для работы на высотных зданиях, 370 автолестниц на сумму до 300 млн евро; улучшению водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро; улучшению водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро.

"Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше. Что вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства", - отметил премьер Украины Денис Шмыгаль.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]