Украина и Франция заключили соглашения на сумму более 1,3 млрд евро

Правительство Украины и правительство Франции заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 евро.
Согласно сообщению пресс-службы украинского правительства, подписание документов состоялось в рамках официального визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэра в Киев.
В частности, стороны подписали соглашения, которые предусматривают реализацию проектов по поставке 130 электровозов компанией Alstom на общую сумму до 900 млн евро, с уровнем локализации производства 35%; поставке специализированной спасательной техники для работы на высотных зданиях, 370 автолестниц на сумму до 300 млн евро; улучшению водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро; улучшению водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро.
"Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше. Что вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства", - отметил премьер Украины Денис Шмыгаль.
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