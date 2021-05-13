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Транспорт и связь 13.05.2021 22:35

FAA одобрило предложенные Boeing исправления проблем у самолетов 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) одобрило предложенные Boeing Co. меры по устранению проблем с электрическим заземлением, которые привели к приостановке полетов более 100 самолетов 737 MAX.

Это даст возможность авиакомпаниям вернуть самолеты в эксплуатацию в ближайшие дни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей компании и FAA.

Boeing выпустила сервисные бюллетени с рекомендациями авиакомпаниям о том, как решить проблемы с заземлением. Ожидается, что на исправление неполадок каждого самолета может потребоваться несколько дней.

Как только ремонтные работы будут завершены, 109 самолетов, или примерно четверть мирового парка 737 MAX, полеты которых были приостановлены в апреле, снова смогут подняться в воздух, отмечает WSJ.

По словам представителей отрасли, авиакомпании США надеются возобновить использование этих лайнеров к началу летнего туристического сезона.

В начале апреля Boeing рекомендовала авиаперевозчикам вывести некоторые самолеты 737 MAX из эксплуатации для ремонта. FAA потребовало исправить ситуацию до того, как лайнеры, управляемые американскими авиакомпаниями, могут быть использованы для перевозки пассажиров.

В среду вечером представитель Boeing сообщила, что компания будет работать совместно c авиаперевозчиками над устранением проблем.

Акции Boeing теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в четверг. Их стоимость выросла на 3,1% с начала 2021 года.

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Тэги: США, BOEING, РЕГУЛЯТОР, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]