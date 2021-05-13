FAA одобрило предложенные Boeing исправления проблем у самолетов 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) одобрило предложенные Boeing Co. меры по устранению проблем с электрическим заземлением, которые привели к приостановке полетов более 100 самолетов 737 MAX.
Это даст возможность авиакомпаниям вернуть самолеты в эксплуатацию в ближайшие дни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей компании и FAA.
Boeing выпустила сервисные бюллетени с рекомендациями авиакомпаниям о том, как решить проблемы с заземлением. Ожидается, что на исправление неполадок каждого самолета может потребоваться несколько дней.
Как только ремонтные работы будут завершены, 109 самолетов, или примерно четверть мирового парка 737 MAX, полеты которых были приостановлены в апреле, снова смогут подняться в воздух, отмечает WSJ.
По словам представителей отрасли, авиакомпании США надеются возобновить использование этих лайнеров к началу летнего туристического сезона.
В начале апреля Boeing рекомендовала авиаперевозчикам вывести некоторые самолеты 737 MAX из эксплуатации для ремонта. FAA потребовало исправить ситуацию до того, как лайнеры, управляемые американскими авиакомпаниями, могут быть использованы для перевозки пассажиров.
В среду вечером представитель Boeing сообщила, что компания будет работать совместно c авиаперевозчиками над устранением проблем.
Акции Boeing теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в четверг. Их стоимость выросла на 3,1% с начала 2021 года.
Вашингтон призвал Баку и Ереван к мирной деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе - Госдеп
Азербайджан считает неадекватной реакцию Армении на процессы по согласованию госграницы - МИД
Байрамов и Линде обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев
В Азербайджане зафиксировано свыше 500 случаев COVID-19, 16 человек скончались
Иностранные туристы смогут в Черногории сдать бесплатный тест на коронавирус
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Amazon наймет 75 тыс. сотрудников
На Украине заканчивается вакцина AstraZeneca - Минздрав
Мадуро готов к возобновлению переговоров с венесуэльской оппозицией
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк