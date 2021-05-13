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ТЭК 13.05.2021 19:10

США не видят прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline - глава Минэнерго

Вашингтон не усматривает прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline, заявила в четверг глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Мы не считаем, что (кибератака) прямо связана с Россией", - сказала Грэнхолм в эфире телеканала CNN.

По ее словам, хакеры могут быть из Восточной Европы или России, но хакерская атака была совершена не государством.

Кроме того, Грэнхолм сообщила, что возобновление работы Colonial Pipeline прошло успешно.

"В Colonial Pipeline сообщили этим утром, что перезапуск трубопровода прошел успешно. Это должно означать, что все вернется в нормальное русло к концу выходных", - написала глава министерства в твиттере.

Во вторник компания - оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы.

"Компания Colonial Pipeline сегодня возобновила работу своего трубопровода", - говорится в сообщении оператора. Уточняется, что на возвращение к работе в обычном режиме уйдёт несколько дней.

В понедельник компания-оператор сообщила, что, как планируется, Colonial Pipeline возобновит работу на полную мощность к концу недели.

Между тем, в ФБР проинформировали, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide.

О причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.

В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, РОССИЯ, КИБЕРАТАКА


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