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Регион 13.05.2021 20:05

Грузия может открыть сухопутные границы в ближайшие недели - министр

Открытие Грузией сухопутных границ, что является одним из важнейших условий для восстановления туристического потока, по времени должно совпасть с окончанием третьей волны пандемии коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

"Безопасное открытие сухопутных границ, как один из важных стимулов для развития туризма, планируется, но по времени оно должно совпасть с завершением третьей волны пандемии COVID-19. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель", - сказала Турнава журналистам после встречи в четверг с представителями туристической отрасли.

Глава Минэкономразвития вместе с большой группой представителей туриндустрии в этот же день прошли вакцинацию в одной из клиник Тбилиси, положив тем самым начало массовой добровольной вакцинации персонала туристических объектов страны, включая работников отелей, кафе и ресторанов.

"Это жизненно важно, чтобы все в мире увидели, что Грузия является одной из самых безопасных принимающих стран. Вот почему правительство решило включить сектор туризма вместе с другими приоритетными группами в список приоритетов вакцинации, и я, как министр экономики, который также отвечает за текущие процессы и политику в сфере туризма, почувствовала себя обязанной сделать прививку вместе с разными представителями туристической индустрии", - заявила Турнава.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

Лишь с 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, но по-прежнему пока остаются закрытыми для иностранных туристов сухопутные и морские границы Грузии.

В 2020 году Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров - в 5,3 раза меньше, чем в 2019 году. Доходы от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в прошлом году составили $541,7 млн - в 6 раз меньше, чем в 2019 году.

Не лучше пока ситуация в туриндустрии и по итогам января-апреля 2021 года. За четыре месяца этого года Грузию посетили 220,5 тыс. визитеров из разных стран, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 192,4 тыс. человек (снижение в 4,1 раза).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ


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