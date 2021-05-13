Число умерших от коронавируса в Иране превысило 76 тыс.

Cуточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 297. Общее число летальных исходов возросло до 76 231, сообщает "Анадолу".
Согласно информации Министерства здравоохранения Ирана, только за минувшие сутки в Исламской Республике выявлено 14 246 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2 175 человек были госпитализированы.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Иране возросло до 2 722 007.
Около 5,5 тыс. больных с диагнозом COVID-19 находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии. Тогда как от опасного вируса до сегодняшнего дня в Иране вылечились 2 179 890 человек.
Число протестированных на COVID-19 в Иране, численность населения которого составляет около 83 млн, достигло 17 616 446.
В Иране применено в целом 2,923 млн доз вакцины от коронавируса.
Первую дозу получили 1 670 118 человек, первую и вторую – 330 805 человек.
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