В Азербайджане зафиксировано свыше 500 случаев COVID-19, 16 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 509 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 328,668 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 558 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 16 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 742.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 311,198 тыс. человек (+14274 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 12 728 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 733 тестов на коронавирус (накануне 7 155 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 360,9 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова