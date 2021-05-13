Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.05.2021 22:20

Премьер Великобритании обеспокоен риском распространения индийского штамма COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всерьез обеспокоен риском распространения в его стране индийского штамма коронавируса, сообщает телеканал Sky News.

"Мы хотим убедиться, что мы предпринимаем все меры предосторожности, которые мы можем предпринимать. Сегодня проходят встречи, чтобы оценить точно, что нам нужно сделать", - сказал Джонсон, отметив озабоченность индийским штаммом коронавируса.

На вопрос, рассматривает ли правительство ускорение вакцинации и тестирования в районах, где были обнаружены новые штаммы COVID-19, на Даунинг-стрит заявили, что власти "ничего не исключают".

Ранее ряд стран ограничил транспортное сообщение с Индией, чтобы снизить риск попадания на свою территорию индийских штаммов коронавирусной инфекции, которые считаются особенно опасными.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 4,4 млн человек, свыше 127 тыс. умерли. Руководитель британской правительственной целевой группы по вакцинам Клайв Дикс заявлял, что в Великобритании к августу будет остановлено распространение COVID-19. Пока в стране сделано более 51 млн прививок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ, ОПАСЕНИЯ


Похожие новости


Ученые нашли «предательские» молекулы, помогающие коронавирусу уклоняться от антител Премьер Великобритании дал прогноз роста смертности от COVID-19 после снятия ограничений Джонсон призвал британцев не терять бдительность в условиях COVID-19, несмотря на ослабление мер Ограничения против COVID-19 в Англии будут снимать в четыре этапа - Джонсон Премьер Великобритании объявил о начале вакцинации от COVID-19 пожилых людей Британские министры поучаствуют в кампании по вакцинации от COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]