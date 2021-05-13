Премьер Великобритании обеспокоен риском распространения индийского штамма COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всерьез обеспокоен риском распространения в его стране индийского штамма коронавируса, сообщает телеканал Sky News.
"Мы хотим убедиться, что мы предпринимаем все меры предосторожности, которые мы можем предпринимать. Сегодня проходят встречи, чтобы оценить точно, что нам нужно сделать", - сказал Джонсон, отметив озабоченность индийским штаммом коронавируса.
На вопрос, рассматривает ли правительство ускорение вакцинации и тестирования в районах, где были обнаружены новые штаммы COVID-19, на Даунинг-стрит заявили, что власти "ничего не исключают".
Ранее ряд стран ограничил транспортное сообщение с Индией, чтобы снизить риск попадания на свою территорию индийских штаммов коронавирусной инфекции, которые считаются особенно опасными.
С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 4,4 млн человек, свыше 127 тыс. умерли. Руководитель британской правительственной целевой группы по вакцинам Клайв Дикс заявлял, что в Великобритании к августу будет остановлено распространение COVID-19. Пока в стране сделано более 51 млн прививок.
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