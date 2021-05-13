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Регион 13.05.2021 22:10

В Грузии начнут производить американские винтовки M4 и БПЛА

Грузино-израильское предприятие к концу 2021 года начнет производить американские винтовки М4 на территории государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

В прошлом году занимавший на тот период пост министра обороны, а ныне являющийся премьером, Ираклий Гарибашвили заявлял, что в Грузии в рамках перехода на натовские стандарты все регулярные подразделения Сил обороны планируется оснастить винтовками M4.

Выступая в парламенте в четверг, Бурчуладзе также заявил, что Грузия также планирует начать производство беспилотных летальных аппаратов. По его словам, ведутся переговоры по основанию на базе НТЦ "Дельта" совместного предприятия по производству больших и малых беспилотников с компаниями из ЮАР и Польши.

Американская винтовка М4 - основное стрелковое оружие подразделений спецназначения армии США. Ее модификации находятся на вооружении около 40 стран.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИНТОВКИ, БЕСПИЛОТНИКИ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]