В Грузии начнут производить американские винтовки M4 и БПЛА

Грузино-израильское предприятие к концу 2021 года начнет производить американские винтовки М4 на территории государственного военного научно-технического центра "Дельта", сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
В прошлом году занимавший на тот период пост министра обороны, а ныне являющийся премьером, Ираклий Гарибашвили заявлял, что в Грузии в рамках перехода на натовские стандарты все регулярные подразделения Сил обороны планируется оснастить винтовками M4.
Выступая в парламенте в четверг, Бурчуладзе также заявил, что Грузия также планирует начать производство беспилотных летальных аппаратов. По его словам, ведутся переговоры по основанию на базе НТЦ "Дельта" совместного предприятия по производству больших и малых беспилотников с компаниями из ЮАР и Польши.
Американская винтовка М4 - основное стрелковое оружие подразделений спецназначения армии США. Ее модификации находятся на вооружении около 40 стран.
Вашингтон призвал Баку и Ереван к мирной деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе - Госдеп
Азербайджан считает неадекватной реакцию Армении на процессы по согласованию госграницы - МИД
Байрамов и Линде обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
FAA одобрило предложенные Boeing исправления проблем у самолетов 737 MAX
Colonial Pipeline возобновила работу в полную силу, эффект от этого не будет немедленным - Байден
Ускорение годовой инфляции в РФ в мае до 5,7% было ожидаемым, прогноз на 2021г в 4,3% остается в силе - Решетников
На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев
В Азербайджане зафиксировано свыше 500 случаев COVID-19, 16 человек скончались
Иностранные туристы смогут в Черногории сдать бесплатный тест на коронавирус
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк