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АПК 13.05.2021 20:49

Россельхознадзор с 14 мая разрешает ввоз томатов еще с 30 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 14 мая разрешает ввоз томатов еще с 30 предприятий Азербайджана.

Как сообщает служба, это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы томатов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций предприятий. Поставки будут идти под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Список предприятий, которым разрешен ввоз продукции в РФ, размещен на сайте Россельхознадзора.

Запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана был введен с 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных для стран ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

В 2020 году в Россию было ввезено 179,7 тыс. тонн азербайджанских томатов, что на 7,4 тыс. тонн больше, чем в 2019 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]