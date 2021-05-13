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Финансы 13.05.2021 20:52

Биткойн торгуется чуть выше $50 тыс. после заявлений Маска

Падение биткойна в четверг сохраняется после неожиданного заявления главы Tesla Inc. (SPB: TSLA) Илона Маска о том, что компания не будет принимать криптовалюту для оплаты электромобилей.

Курс биткойна в 20:42 составлял $50,1 тыс., что на 8,1% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk.

"Tesla приостановила продажи автомобилей с использованием биткойнов. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает наихудшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойнами", - написал глава Tesla Илон Маск в Twitter вечером в среду.

По его словам, "криптовалюта - хорошая идея на многих уровнях" с "многообещающим будущим", однако компания не может позволить себе причинять вред окружающей среде. В связи с этим Tesla также не будет продавать биткойны и использовать их для операций, пока майнинг криптовалюты не будет осуществляться с помощью "устойчивых источников энергии", сказал Маск.

После этого сообщения падение курса биткойна превышало 15%.

Tesla разрешила продажу электромобилей за биткойны 24 марта. Такой способ оплаты стал доступным только для американских клиентов, в других странах его планировалось ввести позднее в этом году. Маск отмечал, что компания не будет конвертировать полученную криптовалюту в традиционную валюту. Также в феврале Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойны.

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Тэги: БИТКОЙН, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]