Биткойн торгуется чуть выше $50 тыс. после заявлений Маска

Падение биткойна в четверг сохраняется после неожиданного заявления главы Tesla Inc. (SPB: TSLA) Илона Маска о том, что компания не будет принимать криптовалюту для оплаты электромобилей.
Курс биткойна в 20:42 составлял $50,1 тыс., что на 8,1% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk.
"Tesla приостановила продажи автомобилей с использованием биткойнов. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает наихудшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойнами", - написал глава Tesla Илон Маск в Twitter вечером в среду.
По его словам, "криптовалюта - хорошая идея на многих уровнях" с "многообещающим будущим", однако компания не может позволить себе причинять вред окружающей среде. В связи с этим Tesla также не будет продавать биткойны и использовать их для операций, пока майнинг криптовалюты не будет осуществляться с помощью "устойчивых источников энергии", сказал Маск.
После этого сообщения падение курса биткойна превышало 15%.
Tesla разрешила продажу электромобилей за биткойны 24 марта. Такой способ оплаты стал доступным только для американских клиентов, в других странах его планировалось ввести позднее в этом году. Маск отмечал, что компания не будет конвертировать полученную криптовалюту в традиционную валюту. Также в феврале Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойны.
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