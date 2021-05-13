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Регион 13.05.2021 21:05

Байден собирается обсудить с Путиным тему международных стандартов борьбы против хакеров

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что собирается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным тему международных стандартов борьбы против хакеров.

"Мы работаем, чтобы попытаться добиться выработки определенных международных стандартов... Мы все боремся с этими преступными организациями. Я предполагаю, что это будет одной из тем, которую я обсужу с президентом Путиным", - сказал Байден, говоря о недавней хакерской атаке на продуктопровод Colonial Pipeline.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ХАКЕРЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]