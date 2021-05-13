Байден собирается обсудить с Путиным тему международных стандартов борьбы против хакеров

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что собирается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным тему международных стандартов борьбы против хакеров.

"Мы работаем, чтобы попытаться добиться выработки определенных международных стандартов... Мы все боремся с этими преступными организациями. Я предполагаю, что это будет одной из тем, которую я обсужу с президентом Путиным", - сказал Байден, говоря о недавней хакерской атаке на продуктопровод Colonial Pipeline.