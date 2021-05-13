Министр обороны Израиля направляет подкрепления для подавления уличных беспорядков в стране

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что решил направить подразделения пограничной полиции на помощь в города, охваченные в последние дни уличными беспорядками.
По сообщению The Times of Israel, Ганц согласился временно направить в охваченные беспорядками города несколько батальонов спецподразделений полиции, охраняющих границу.
На этой неделе почти 400 человек были задержаны в Израиле за участие в уличных беспорядках: на фоне противостояния Израиля и ХАМАС группы арабских граждан Израиля совершали нападения на евреев. С другой стороны, евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины.
Эти инциденты вызвали шок у израильской политической элиты.
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