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Дальнее зарубежье 13.05.2021 21:15

Министр обороны Израиля направляет подкрепления для подавления уличных беспорядков в стране

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что решил направить подразделения пограничной полиции на помощь в города, охваченные в последние дни уличными беспорядками.

По сообщению The Times of Israel, Ганц согласился временно направить в охваченные беспорядками города несколько батальонов спецподразделений полиции, охраняющих границу.

На этой неделе почти 400 человек были задержаны в Израиле за участие в уличных беспорядках: на фоне противостояния Израиля и ХАМАС группы арабских граждан Израиля совершали нападения на евреев. С другой стороны, евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины.

Эти инциденты вызвали шок у израильской политической элиты.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, БЕСПОРЯДКИ, ПОЛИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]