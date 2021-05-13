Английский суд разрешил экс-супруге российского миллиардера Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Апелляционный суд Англии разрешил бывшей жене росси ского бизнесмена, президента холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина Наталье подать иск в рамках бракоразводного процесса, сообщает FT.
Потанина оценивает свои требования в $6 млрд.
Таким образом суд отменил решение Высокого суда Лондона, который в 2019 году отклонил иск экс-супруги Потанина, сочтя, что уже выплаченных в рамках бракоразводного процесса денег достаточно.
Потанина утверждала, что при разводе в 2014 году получила лишь $41,5 млн, что несоразмерно с ее ролью в создании бизнес-империи владельца "Интерроса". Тогда судья, между тем, счел эти сведения ложными: на самом деле Потанина получила $84 млн и $7,3 млн на обеспечение детей, а также приобрела вскоре после развода дом в Нью-Йорке за $6,5 млн.
Судья также отмечал, что связь Потаниной с Великобританией незначительна, и удовлетворение ее иска откроет путь для "бракоразводного туризма" (то есть переезда в Англию в целях воспользоваться системой правосудия этой страны для выгодного бракоразводного процесса).
Теперь дело будет вновь рассмотрено Высоким судом Лондона.
У Потанина есть право на апелляцию в Верховный суд. Юридическая фирма Payne Hicks Beach, представляющая владельца "Интерроса", воздержалась от комментариев.
Суды в России Потанина, претендовавшая на раздел активов "Интерроса" и Потанина (крупнейший из них - пакет акций ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), проиграла.
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