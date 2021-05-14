Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2021 00:30

Мадуро готов к возобновлению переговоров с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов возобновить переговоры с представителями оппозиции, в частности с Хуаном Гуайдо.

"Я готов встретиться со всей оппозицией, чтобы увидеть, что может из этого выйти", - приводят испаноязычные СМИ слова Мадуро.

"Гуайдо хочет провести со мной переговоры", - добавил он, отметив, что согласился бы на встречу с ним при посредничестве ЕС и Норвегии.

Норвегия ранее уже выступила в качестве посредника в переговорах правительства Мадуро и оппозиции. Однако в 2019 году делегация Мадуро прекратила свое участие в них.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе 2019 года провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Мадуро призывает военных готовиться на случай агрессивных действий со стороны Колумбии Мадуро собирается с визитом в Иран Мадуро продлил на месяц ограничительные меры из-за коронавируса Мадуро не сомневается, что Гуайдо сядет в тюрьму Президент Венесуэлы высказался за прямой диалог с Соединенными Штатами Мадуро призвал защищаться от терроризма и военного вмешательства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]