Мадуро готов к возобновлению переговоров с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов возобновить переговоры с представителями оппозиции, в частности с Хуаном Гуайдо.

"Я готов встретиться со всей оппозицией, чтобы увидеть, что может из этого выйти", - приводят испаноязычные СМИ слова Мадуро.

"Гуайдо хочет провести со мной переговоры", - добавил он, отметив, что согласился бы на встречу с ним при посредничестве ЕС и Норвегии.

Норвегия ранее уже выступила в качестве посредника в переговорах правительства Мадуро и оппозиции. Однако в 2019 году делегация Мадуро прекратила свое участие в них.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе 2019 года провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.