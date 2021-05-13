Вашингтон призвал Баку и Ереван к мирной деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе - Госдеп

Госдепартамент США призвал Баку и Ереван к сдержанности и мирной деэскалации напряженности на азербайджано-армянской границе.

«Мы внимательно следим за сообщениями о росте напряженности на недемаркированном участке армяно-азербайджанской границы. Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем стороны к сдержанности для мирной деэскалации ситуации», - написал представитель Госдепартамента Нед Прайс в своем аккаунте в твиттер.

А.Азизов