Вашингтон призвал Баку и Ереван к мирной деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе - Госдеп

Госдепартамент США призвал Баку и Ереван к сдержанности и мирной деэскалации напряженности на азербайджано-армянской границе.
«Мы внимательно следим за сообщениями о росте напряженности на недемаркированном участке армяно-азербайджанской границы. Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем стороны к сдержанности для мирной деэскалации ситуации», - написал представитель Госдепартамента Нед Прайс в своем аккаунте в твиттер.
А.Азизов
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