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Внешняя политика 13.05.2021 23:02

Вашингтон призвал Баку и Ереван к мирной деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе - Госдеп

Госдепартамент США призвал Баку и Ереван к сдержанности и мирной деэскалации напряженности на азербайджано-армянской границе.

«Мы внимательно следим за сообщениями о росте напряженности на недемаркированном участке армяно-азербайджанской границы. Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем стороны к сдержанности для мирной деэскалации ситуации», - написал представитель Госдепартамента Нед Прайс в своем аккаунте в твиттер.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]