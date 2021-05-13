Вашингтон рассчитывает на заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту на следующей неделе - госсекретарь США

Соединенные Штаты надеются, что заседание Совета безопасности ООН по Палестине и Израилю состоится в начале следующей недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг.
"Что касается ООН, мы открыты и поддерживаем дискуссию, открытую дискуссию. Я думаю, мы ждем начала следующей недели, я надеюсь, мы уделим некоторое время дипломатии", - сказал Блинкен в ответ на вопрос журналистки о том, почему США не поддержали проведение заседания СБ ООН по Палестине и Израилю в пятницу.
Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту, сообщают СМИ со ссылками на источники в штаб-квартире всемирной организации. Они предложили провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.
По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей в секторе Газа.
Вашингтон призвал Баку и Ереван к мирной деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе - Госдеп
Азербайджан считает неадекватной реакцию Армении на процессы по согласованию госграницы - МИД
Байрамов и Линде обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
FAA одобрило предложенные Boeing исправления проблем у самолетов 737 MAX
Colonial Pipeline возобновила работу в полную силу, эффект от этого не будет немедленным - Байден
Ускорение годовой инфляции в РФ в мае до 5,7% было ожидаемым, прогноз на 2021г в 4,3% остается в силе - Решетников
На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев
В Азербайджане зафиксировано свыше 500 случаев COVID-19, 16 человек скончались
Иностранные туристы смогут в Черногории сдать бесплатный тест на коронавирус
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк