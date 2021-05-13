Вашингтон рассчитывает на заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту на следующей неделе - госсекретарь США

Соединенные Штаты надеются, что заседание Совета безопасности ООН по Палестине и Израилю состоится в начале следующей недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг.

"Что касается ООН, мы открыты и поддерживаем дискуссию, открытую дискуссию. Я думаю, мы ждем начала следующей недели, я надеюсь, мы уделим некоторое время дипломатии", - сказал Блинкен в ответ на вопрос журналистки о том, почему США не поддержали проведение заседания СБ ООН по Палестине и Израилю в пятницу.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту, сообщают СМИ со ссылками на источники в штаб-квартире всемирной организации. Они предложили провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей в секторе Газа.