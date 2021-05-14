Вашингтон будет оказывать поддержку Австралии в условиях давления со стороны Китая - госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты "не оставят Австралию в одиночестве", поскольку КНР оказывает на нее экономическое давление.

"Я подтвердил, что Соединенные Штаты не оставят Австралию в одиночестве, или, можно сказать, одну перед лицом экономического принуждения со стороны Китая", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с главой австралийского МИД Марис Пейн.

По его словам, такая политика Пекина по отношению к союзникам США не будет способствовать улучшению американо-китайских отношений.

"Мы ясно дали понять КНР, что такие действия, направленные против наших ближайших партнеров и союзников, будут препятствовать улучшению наших собственных отношений с Китаем", - сказал Блинкен.

Ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.

Пейн сказала журналистам, что Австралия хочет развития конструктивных отношений с Китаем.

"Но мы не пойдем на компромисс в отношении нашей национальной безопасности или нашего суверенитета, и мы будем продолжать действовать, чтобы их защитить ", - заявила она.