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Дальнее зарубежье 14.05.2021 10:07

Вашингтон будет оказывать поддержку Австралии в условиях давления со стороны Китая - госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты "не оставят Австралию в одиночестве", поскольку КНР оказывает на нее экономическое давление.

"Я подтвердил, что Соединенные Штаты не оставят Австралию в одиночестве, или, можно сказать, одну перед лицом экономического принуждения со стороны Китая", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с главой австралийского МИД Марис Пейн.

По его словам, такая политика Пекина по отношению к союзникам США не будет способствовать улучшению американо-китайских отношений.

"Мы ясно дали понять КНР, что такие действия, направленные против наших ближайших партнеров и союзников, будут препятствовать улучшению наших собственных отношений с Китаем", - сказал Блинкен.

Ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.

Пейн сказала журналистам, что Австралия хочет развития конструктивных отношений с Китаем.

"Но мы не пойдем на компромисс в отношении нашей национальной безопасности или нашего суверенитета, и мы будем продолжать действовать, чтобы их защитить ", - заявила она.

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Тэги: США, АВСТРАЛИЯ, ПОДДЕРЖКА, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]