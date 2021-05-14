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Дальнее зарубежье 14.05.2021 11:10

Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии - СМИ

Израиль отклонил просьбы делегации Египта о достижении гуманитарного перемирия, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

"Египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции", - передал телеканал со ссылкой на источник.

По его данным, "Израиль отклонил просьбы Египта о гуманитарном перемирии".

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, ПЕРЕМИРИЕ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]