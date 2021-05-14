США будут обеспечивать военное превосходство Израиля - Пентагон

Соединенные Штаты считают, что в палестино-израильском конфликте Израиль имеет право на самооборону, будут обеспечивать его военное превосходство.

В ходе состоявшейся встречи в Пентагоне директора военно-политического департамента министерства обороны Израиля Зоара Палти и замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Колла последний "осудил террористические атаки, направленные против израильских гражданских лиц, и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону", отмечается в сообщении американского оборонного ведомства.

Колл подчеркнул "неизменную поддержку министерством обороны США качественного военного превосходства Израиля", а также надежду американской администрации на восстановлении спокойствия.

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не считает атаки Израиля на позиции палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы израильской территории "слишком острыми".

"Вопрос в том, как они доберутся до точки, в которой произойдет значительное сокращение нападений, особенно ракетных обстрелов, без разбора нацеленных на населенные пункты. Сейчас над этим идет работа", - сказал он.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

По сообщениям израильских СМИ, бойцы палестинского движения ХАМАС в ночь на пятницу возобновили пуски ракет по городам на юге Израиля, в ХАМАС утверждают, что запустили 50 ракет.

Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, заработали в городах Ашдод, Беэр-Шева и других городах на юге Израиля.

В сообщениях говорится, что израильские ВВС в ночь на пятницу вместе с сухопутными силами ведут массированный обстрел сектора Газа.

"Армия обороны Израиля объявила, что военно-воздушные силы и сухопутные силы в настоящее время наносят удары по сектору Газа", - передает The Times of Israel.

В операции задействованы боевые самолёты, вертолеты, а также танки и артиллерия.

Издание отмечает, что такие обстрелы ещё нельзя считать стартом сухопутной операции Израиля в секторе Газа.

Ранее израильский телеканал 12 со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники передавал, что руководство страны рассматривает вопрос о проведение сухопутной операции на территории сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы Израиля.

По данным источника, такая возможность обсуждалась на недавнем заседании кабинета министров по вопросам безопасности.

Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники, Израиль отклонил просьбу делегации Египта о достижении гуманитарного перемирия,

"Египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции", - передал телеканал. По его данным, "Израиль отклонил просьбы Египта о гуманитарном перемирии".