Трамп возобновит проведение митингов в июне - СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников в следующем месяце, сообщает New York Post со ссылкой на осведомленный источник.
Даты и места проведения пока не объявлены. Однако, по данным собеседника издания, команда бывшего президента находится в процессе выбора мест для проведения пары мероприятий в июне.
Ожидается, что очередной митинг состоится в связи с праздником 4 июля.
Издание напоминает, что Трамп не выступал на митингах с 6 января.
Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов.
Позднее сторонники тогдашнего президента прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.
Трамп несколько раз заявлял, что не исключает возможность баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
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