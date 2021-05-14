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Трамп возобновит проведение митингов в июне - СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников в следующем месяце, сообщает New York Post со ссылкой на осведомленный источник.

Даты и места проведения пока не объявлены. Однако, по данным собеседника издания, команда бывшего президента находится в процессе выбора мест для проведения пары мероприятий в июне.

Ожидается, что очередной митинг состоится в связи с праздником 4 июля.

Издание напоминает, что Трамп не выступал на митингах с 6 января.

Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов.

Позднее сторонники тогдашнего президента прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

Трамп несколько раз заявлял, что не исключает возможность баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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Тэги: США, ТРАМП, МИТИНГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]