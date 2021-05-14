Ученым удалось в тысячи раз снизить способность коронавируса к производству белка в зараженных клетках

Исследователи из нескольких университетов Швейцарии и Университета Корка (Ирландия) удалось увидеть, как геном SARS-CoV-2 взаимодействует с зараженной клеткой, говорится в сообщении Цюрихского университета.
"Команда также показала, как химические вещества ингибируют механизм в инфицированных клетках, тем самым значительно уменьшая размножение вирусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при отсутствии инфекции рибосома (клеточная органелла, ответственная за производство белка) движется вдоль РНК строго заданными шагами, одновременно считывая три "буквы" РНК. Эти три "буквы" определяют соответствующую аминокислоту в синтезируемом белке.
Как правило, рибосома работает очень точно и крайне редко бывает, что она скользит вперед или назад на одну или две позиции, а не на три - тогда возникает так называемый "фреймшифтинг", мутация сдвига рамки считывания, рибосома неправильно считывает РНК и производит нерабочие белки.
Некоторые вирусы, в том числе коронавирусы и ВИЧ, в обязательном порядке полагаются на фреймшифтинг, при этом у SARS-Cov-2 его РНК образует необычную и сложную фигуру, что и вызывает эти сбои.
"Используя сложные биохимические эксперименты, исследователи смогли "заморозить" рибосому в месте фреймшифтинга коронавирусной РНК. Затем ученые смогли исследовать этот молекулярный комплекс с помощью криоэлектронной микроскопии", - говорится в сообщении.
Исследователи также провели дальнейшие эксперименты в пробирке и на живых клетках, в том числе для выяснения того, как этот процесс может быть целенаправленно затронут химическими веществами.
Отмечается, что ранее было установлено: несколько химических соединений могут подавлять фреймшифтинг в других коронавирусах.
В экспериментах два соединения уменьшили вирусное размножение в 1-10 тыс. раз. Кроме того, используемые вещества не были токсичными для клеток.
Подчеркивается, что эти соединения в настоящее время недостаточно эффективны для использования в качестве лекарств, но в перспективе препарат, нацеленный на подавление фреймшифтинга, также может быть полезен для лечения инфекций, вызванных и другими вирусами.
Как сообщалось, к аналогичным выводам пришли исследователи из Израиля, установившие, что коронавирус "перехватывает" управление производством белка в зараженной клетке, воздействуя, в частности, на матричные РНК.
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