Число заражений COVID-19 в мире превысило 160,8 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро пятницы составило 160 млн 883 тыс. 4, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 340 тыс. 394 человек.
В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 853 тыс. 3 инфицированных COVID-19, зафиксировано 584 тыс. 487 летальных исходов.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 343 тыс. 144 против 362 тыс. 727 сутками ранее и достигло 24 млн 11 тыс. 512, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. человек составило 261 тыс. 973.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 433 тыс. 989 заболевших, из них умерло 430 тыс. 417 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 430,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 799 человек, Индии - 189, Бразилии - 2 тыс. 13.
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