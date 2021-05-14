Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ

Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в Facebook заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении. «Азербайджанские войска проникли на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад», - написал Макрон на армянском языке, комментируя ситуацию на азербайджано-армянской границе. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, вечером 13 мая Макрон обсудил эту тему во время телефонного разговора с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, после которого и была сделана эта запись в аккаунте французского президента в социальной сети.

Агентство «Интерфакс-Азербайджан» попросило известного российского историка, правоведа и политолога Олега Кузнецова прокомментировать это заявление и, в целом, последние процессы в регионе.

«Своим таким неоднозначным заявлением, как бы это парадоксально ни звучало, президент Франции Эмманюэль Макрон оказал большую услугу процессу послевоенного урегулирования в Карабахе. Своими словами он вбил последний гвоздь в крышку гроба Минской группы ОБСЕ, поставив жирный черный крест на всяких ее перспективах вернуться хоть в каком-то формате в данный процесс», - сказал Кузнецов.

По его словам, если до этого момента откровенно проармянская позиция Франции была предметом дипломатических обсуждений и заявлений, теперь она вышла в формат real politics, после чего уже ни у одного самого завзятого скептика нет оснований говорить о том, что это не так.

«Маски сброшены, истинное лицо французской внешней политики абсолютно недвусмысленно продемонстрировано всему миру. Франция более не имеет ни морального, но юридического права быть сопредседателем МГ ОБСЕ, и этой организации пора распускать эту группу, давно ставшую синекурой для большого количества бездельников от дипломатии. И это очень хорошо для Азербайджана, так как не президент Ильхам Алиев, а именно президент Макрон теперь войдет в историю как убийца и могильщик Минской группы ОБСЕ», - подчеркнул политолог.

Касаясь возможной реакции официального Баку на это заявление президента Макрона, Кузнецов сказал: «Как показывают события последних года-полутора, французскому лидеру уже не привыкать нарываться на жесткий ответ со стороны глав государств других стран. За короткий промежуток времени его сажали на место и президент Путин, и президент Эрдоган, и президент Лукашенко, и президент Алиев… Если я кого-то забыл в этом списке, можете его продолжить сами… За исключением президента Зеленского и премьера Пашиняна я не помню политиков соответствующего калибра и масштаба, кто бы в последнее время не дал пощечину Макрону. Он, сам того не подозревая, дал президенту Алиеву прекрасный шанс расставить все по своим местам в вопросе зависимости региона Южного Кавказа от внешнеполитических флюидов и флуктуаций».

Понятно, что на данном отрезке истории отношения между Азербайджаном и Францией были окончательно испорчены после того, как Милли Меджлис Азербайджана поднял перед правительством страны вопрос о лишении Франции статуса сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Как результат, сегодня французские компании публично отстранены от участия в проектах и тендерах по восстановлению Карабаха. Но, как говорят все учебники по нейролингвистике, «лучше всего запоминается последнее», и это «последнее» слово сказал ни кто иной, как Макрон. Теперь Азербайджан может с чистой совестью отозвать своего посла в Париже для консультаций, чтобы заставить французского президента делать шаги к примирению, унижая его еще больше.

Совершенно очевидно, что этот демарш рассчитан отнюдь не на армян в Армении и не на и.о. премьер-министра этой страны Пашиняна, а исключительно на армян Франции, считает Кузнецов. «Там в будущем году — плановые президентские выборы, и господину Макрону хочется поуправлять страной еще один срок президентских полномочий. И в этом деле ему очень будут очень нужны голоса миллиона французских армян и деньги армянской диаспоры, ради которых он и сделал это свое заявление в социальной сети. Я не удивлюсь, если он на очередном витке обострения отношений между Францией и Азербайджаном не внесет законопроект в Национальное собрание Франции на предоставление квоты для эмиграции в страну 100 тыс. карабахских армян и последующим предоставлением им гражданства, чтобы так усилить свою электоральную базу. Впрочем, здесь я могу и ошибаться. Но в любом случае, свою партию на Южном Кавказе господин Макрон уже проиграл, теперь он пытается разыгрывать армянскую карту в своих внутриполитических интересах, а это означает, что какого-либо дела до самой Армении ему особо и нет», - добавил Кузнецов.