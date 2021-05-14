Азербайджанские ВС все еще остаются на территории Черного озера - Минобороны Армении

Вооруженные силы Азербайджана продолжают оставаться в Сюникской области на юге Армении, сообщает Минобороны республики.

"Во время переговоров вчера вечером (в четверг) армянская сторона потребовала незамедлительно покинуть территорию Армении. На данный момент азербайджанские ВС все еще остаются на территории Черного озера в Сюникской области", - сообщили в Минобороны Армении армянским СМИ.

Бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян сообщил, что в зоне инцидента действуют российские военные, которые "ведут переговоры с азербайджанцами, чтобы те вернулись на исходные позиции".

В МИД Азербайджана назвали "неадекватной" реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы и призывали власти Армении не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения пограничных сил Азербайджана. Этот процесс носит обычный режим и осуществляется систематически", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Азербайджан и Армения определяют линию границы и данный процесс осуществляется на основании карт, имеющихся у сторон. Учитывая, что после восстановления независимости у двух стран по известным причинам не было полноценной государственной границы, то у сторон могут быть различные мнения по техническим процессам.

"Поэтому удивляет неадекватная реакция армянской стороны на этот процесс, а также сделанные ею провокационные заявления. Считаем недопустимым использование этого вопроса официальными лицами в Армении в предвыборных внутриполитических целях", - подчеркивает МИД Азербайджана.