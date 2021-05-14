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Спорт 14.05.2021 11:44

Петиция за отмену токийской Олимпиады набрала более 350 тыс. голосов, направлена властям Токио

Петиция с требованием отменить из-за COVID-19 Олимпийские игры в Токио, собравшая свыше 351 тыс. голосов, в пятницу была передана губернатору Токио Юрико Коикэ, сообщили западные СМИ.

"Я думаю, что проведение Олимпиады сейчас - это вопрос того, являются ли нашим приоритетом жизни или церемония и событие под названием Олимпиада", - сказал журналистам автор петиции депутат и бывший кандидат в губернаторы Токио Кэндзи Уцуномия.

Также петицию передали правительству Японии, местным организаторам Олимпийских игр, в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет. Уцуномия при этом призвал губернатора Токио просить МОК об отмене Олимпийских игр.

Он предупредил, что при нынешней эпидемиологической обстановке Олимпийские игры отвлекут на себя нужные обществу медицинские ресурсы. Уцуномия пообещал, что петиция продолжит забирать подписи, пока Олимпиаду не отменят.

Также он отверг аргумент по поводу экономических затрат, которые повлечет за собой возможная отмена Олимпиады. "Человеческие жизни важнее, чем деньги", - сказал Уцуномия.

Ранее в мае вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной обстановке, благодаря подготовленному организаторами "олимпийскому пузырю" для защиты спортсменов и японского народа.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

Тем временем, японское правительство намерено в пятницу объявить чрезвычайное положение в связи с распространением COVID-19 еще в трех префектурах страны - Хоккайдо, Окаяме и Хиросиме - в период с 16 по 31 мая. Правительство также намерено распространить усиленные меры по борьбе с COVID-19 на три другие префектуры - Гумму, Исикаву и Кумамото.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заразились свыше 658,6 тыс. человек, более 11,1 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 573 тыс. человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПЕТИЦИЯ, ОЛИМПИАДА, ОТМЕНА

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]