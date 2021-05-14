Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2021 12:55

Более 100 палестинцев погибли с начала обострения ситуации вокруг сектора Газа

Число погибших палестинцев из сектора Газа в результате ракетных обстрелов армии обороны Израиля возросло до 115, около 600 человек ранены, сообщает в пятницу издание "Гаарец" со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

По данным министерства, среди погибших 27 детей и 11 женщин.

Обновленные данные поступили после того, как израильская армия нанесла воздушные удары по объектам группировки ХАМАС в Газе.

В заявлении армии обороны Израиля говорится, что более 160 боевых самолетов нанесли авиаудары в северной части сектора Газа, атаковав около 150 позиций ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа.

Позднее издание The Times of Israel сообщило, что эти обстрелы ещё нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа, хотя там и присутствуют группы военных.

Издание поясняет, что некоторые формулировки, использованные представителями армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западных репортёров. В итоге такие СМИ, как The New York Times и Washington Post сообщали о старте сухопутной операции на территории Газы. Эта информация основывалась, в частности, на словах представителя армии, заявившего, что военнослужащие "находятся в секторе Газа".

The Times of Israel отмечает, что действительно некоторые израильские военные находятся в той части сектора Газа, которая де-факто и так контролируется Израилем. "Это нельзя считать "сухопутной операцией", - пишет газета.

Ранее 12 телеканал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники передавал, что руководство страны рассматривает проведение сухопутной операции на территории сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы Израиля.

По данным источников, такая возможность рассматривалась на недавнем заседании кабинета министров по вопросам безопасности.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЖЕРТВЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


ХАМАС выпустило по центральному Израилю еще примерно 100 ракет Израиль сообщил посредникам из Египта, что не готов на прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля Израиль разрабатывает план наземной операции в секторе Газа Порядка 180 ракет запустили в среду палестинцы из сектора Газа в сторону Израиля Группировки из Газы заплатят кровью за обстрелы Израиля - Нетаньяху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]