В РФ впервые с марта более 9,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 393 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 тыс. 462 случаев, умерли за сутки 393 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 462 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 604 (17,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В РФ впервые с марта и второй раз с 1 мая суточная заболеваемость коронавирусом превысила 9 тыс. случаев, до этого рост не превышал более 7-8 тыс. за сутки. Более 9 тыс. было выявлено также 1, 3 ,9, 16, 17 и 29 апреля.
За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 9 тыс. 756 человек, умерли за сутки 393 пациента.
В Москве впервые с конца января суточная заболеваемость составила 3 тыс. 818 новых случаев COVID-19, и это наибольшие показатели по России, 60 скончавшихся и 2 тыс. 943 выздоровевших.
Наименьший прирост за сутки зарегистрирован в Чукотском АО - два случая, один - Еврейской АО. Ни одного случая COVID-19 за сутки не зафиксировано в Ненецком АО.
С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 922 тыс. 901 случаев коронавирусной инфекции, 115 тыс. 116 умерших и 4 млн 537 тыс. 634 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 132,7 млн тестов на COVID-19, из них 369 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 499 тыс. 142 человека.
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