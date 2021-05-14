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Регион 14.05.2021 16:11

Экс-министры, депутаты, военные и представители реформистов намерены участвовать в выборах президента в Иране

Несколько претендентов на участие в президентских выборах в Иране, которые представляют реформистские круги, подали документы в регистрационный центр при МВД страны, сообщает иранский телеканал Press TV.

Среди зарегистрировавшихся реформистов телеканал в частности называет бывшего губернатора иранской провинции Исфахан Мохсена Мехрализаде, а также двоих бывших парламентариев Али Моттахари и Махмуда Садеки.

Кроме того, о намерении участвовать в выборах заявил бывший представитель МИД Ирана Рамин Мехманпараст.

Регистрация претендентов на участие в президентских выборах началась в МВД Ирана во вторник и продолжится до субботы. За это время документы также подали несколько представителей военных кругов страны - бывший министр обороны Хосейн Дехган, бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции Сейед Мохаммад, а также бывший глава генштаба иранской армии Мохаммад-Хасан Нами.

Кроме того, на участие в выборах претендуют два бывших министра - нефти Ростам Касеми и спорта Мохаммад Аббаси, а также занимающий ныне должность заместителя председателя парламента Ирана Амирхосейн Хашеми.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что намерен вступить в предвыборную гонку за пост главы государства. В 2017 году Ахмадинежад пытался принять участие в выборах президента, но тогда сначала ему дал отвод руководитель Исламской республики Али Хаменеи, а позже его кандидатуру снял и Совет стражей конституции, который формирует окончательный список участников президентских выборов.

Претенденты на пост президента смогут подавать заявки до 15 мая. Совет стражей конституции Ирана 16-20 мая рассмотрит компетентность кандидатов в президенты. Допущенные Советом кандидаты для участия в президентских выборах в стране будут объявлены 26-27 мая.

Согласно закону, президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны.

С 28 мая кандидатам будет разрешено вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов 18 июня агитация будет запрещена.

Нынешний глава государства Хасан Рухани не сможет баллотироваться вновь из-за ограничений по сроку пребывания у власти.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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