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Дальнее зарубежье 14.05.2021 15:19

Саудовская Аравия с 20 мая вводит карантин для туристов без прививки от COVID-19

Иностранным гражданам по прибытии в Саудовскую Аравию без прививки от коронавируса с 20 мая придется соблюдать семидневный карантин за свой счет, сообщает газета Arab News.

"Иностранные граждане, которые не были вакцинированы от COVID-19, должны находиться на карантине не менее семи дней. Расходы на пребывание в обсерваторе будут включены в стоимость авиабилета. Меры вступят в силу 20 мая", - пишет издание.

Как отмечает Arab News, карантин будет применяться для тех, кто получил обе дозы вакцины менее чем за 14 дней до поездки в королевство. Кроме того, Саудовская Аравия одобрила только четыре препарата для вакцинации - Pfizer, Oxford, Moderna и Johnson and Johnson.

Находящиеся на карантине должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус: в первый день, а также на седьмой день изоляции.

"Перед посадкой на борт сотрудники авиакомпаний обязаны проверить у всех пассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Эта мера распространяется на всех иностранцев в возрасте 8 лет и старше. В противном случае, пассажиру откажут в допуске на рейс до Саудовской Аравии", - пишет Arab News.

Также всем иностранным гражданам необходимо при себе иметь полис медицинского страхования, покрывающий расходы в случае заражения коронавирусом. От карантина освобождены некоторые категории лиц, среди них - граждане страны, официальные делегации, дипломаты и их семьи, экипажи авиакомпаний и другие.

С 17 мая Саудовская Аравия снимает жесткие ограничения на международные поездки, однако прямого авиасообщения между РФ и королевством пока нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ТУРИЗМ, ПРИВИВКА, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]