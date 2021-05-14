Саудовская Аравия с 20 мая вводит карантин для туристов без прививки от COVID-19

Иностранным гражданам по прибытии в Саудовскую Аравию без прививки от коронавируса с 20 мая придется соблюдать семидневный карантин за свой счет, сообщает газета Arab News.
"Иностранные граждане, которые не были вакцинированы от COVID-19, должны находиться на карантине не менее семи дней. Расходы на пребывание в обсерваторе будут включены в стоимость авиабилета. Меры вступят в силу 20 мая", - пишет издание.
Как отмечает Arab News, карантин будет применяться для тех, кто получил обе дозы вакцины менее чем за 14 дней до поездки в королевство. Кроме того, Саудовская Аравия одобрила только четыре препарата для вакцинации - Pfizer, Oxford, Moderna и Johnson and Johnson.
Находящиеся на карантине должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус: в первый день, а также на седьмой день изоляции.
"Перед посадкой на борт сотрудники авиакомпаний обязаны проверить у всех пассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Эта мера распространяется на всех иностранцев в возрасте 8 лет и старше. В противном случае, пассажиру откажут в допуске на рейс до Саудовской Аравии", - пишет Arab News.
Также всем иностранным гражданам необходимо при себе иметь полис медицинского страхования, покрывающий расходы в случае заражения коронавирусом. От карантина освобождены некоторые категории лиц, среди них - граждане страны, официальные делегации, дипломаты и их семьи, экипажи авиакомпаний и другие.
С 17 мая Саудовская Аравия снимает жесткие ограничения на международные поездки, однако прямого авиасообщения между РФ и королевством пока нет.
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