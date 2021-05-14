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Дальнее зарубежье 14.05.2021 15:52

Посредники в пятницу обсудят ситуацию на границе Израиля и сектора Газа - МИД ФРГ

Ближневосточный квартет посредников, в который входят ЕС, ООН, РФ, США, в пятницу обсудит ситуацию на границе Израиля и сектора Газа, сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Обсуждение состоится в пятницу", - сказал он журналистам в Берлине.

По его словам, "ракетные обстрелы должны немедленно прекратиться", при этом правительство ФРГ считает, что Израиль имеет право на оборону.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении нескольких дней. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЛИЖВОСТОК, ПОСРЕДНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]