Посредники в пятницу обсудят ситуацию на границе Израиля и сектора Газа - МИД ФРГ

Ближневосточный квартет посредников, в который входят ЕС, ООН, РФ, США, в пятницу обсудит ситуацию на границе Израиля и сектора Газа, сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Обсуждение состоится в пятницу", - сказал он журналистам в Берлине.

По его словам, "ракетные обстрелы должны немедленно прекратиться", при этом правительство ФРГ считает, что Израиль имеет право на оборону.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении нескольких дней. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.