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ТЭК 14.05.2021 16:26

Азербайджан в январе-апреле являлся единственным поставщиком нефти в Украину

Украина в январе-апреле 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 16,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до 377,384 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за четыре месяца импортировано сырье на $142,608 млн, что на 18,4% меньше, чем годом ранее. Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн. Этот объем соответствует приобретенной международным трейдером Trafigura азербайджанской нефти у АО "Укртранснафта", которую последнее купило весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

Один из участников рынка подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что Trafigura в марте экспортировала приобретенную у "Укртранснафты" и хранившуюся на ее мощностях азербайджанскую нефть в Румынию по морю. Таможенная декларация была закрыта в начале апреля.

В январе-апреле 2020 Украина не осуществляла экспорт нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]