Азербайджан в январе-апреле являлся единственным поставщиком нефти в Украину

Украина в январе-апреле 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 16,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до 377,384 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за четыре месяца импортировано сырье на $142,608 млн, что на 18,4% меньше, чем годом ранее. Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн. Этот объем соответствует приобретенной международным трейдером Trafigura азербайджанской нефти у АО "Укртранснафта", которую последнее купило весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

Один из участников рынка подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что Trafigura в марте экспортировала приобретенную у "Укртранснафты" и хранившуюся на ее мощностях азербайджанскую нефть в Румынию по морю. Таможенная декларация была закрыта в начале апреля.

В январе-апреле 2020 Украина не осуществляла экспорт нефти.