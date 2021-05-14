Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

13.05 $/bbl   WTI 63.82 -2.26 Brent 67.05 -2.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2021 16:51

ЕС должен осторожнее использовать санкции - Боррель

ЕС должен ответственнее и аккуратнее относиться к введению санкций, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы должны осторожно относиться к нашей внешней политике. Чтобы она не стала лишь политикой санкций, потому как санкции сами по себе не являются политикой", - сказал он, выступая в пятницу в мадридском университете Комплутенсе.

Боррель отметил, что "ЕС не вводит санкции общего характера, как это делают США, поскольку у ЕС нет желания, чтобы санкции отрицательно отражались на населении и создавали гуманитарные проблемы".

"Мы вводим санкции в отношении конкретных частных лиц или учреждений, и санкции затрагивают конкретного человека или организацию - замораживаются активы в Европе и вводится запрет на поездки в Европу", - подчеркнул он.

В то же время Боррель заявил, что в качестве альтернативы ЕС останавливает торговлю и приостанавливает импорт, как это произошло с Россией.

"Мы ввели экономические санкции в отношении России, но Россия ответила контрмерами, которые оказали крайне отрицательное воздействие на ряд секторов испанской экономики", - сказал глава европейской дипломатии.

"Нам необходимо с тщательностью подходить к вопросу о том, на кого именно воздействовать санкциями, но мы не можем становиться тем, кто вводит санкции против всех и вся. Мы не можем вводить санкции каждый день в отношении всего мира", - подчеркнул Боррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному России не удалось расколоть ЕС - Боррель Все главы МИД ЕС считают выборы в Белоруссии сфальсифицированными - Боррель Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии, вопрос передается главам государств и правительств - Боррель В ЕС приветствуют готовность сторон в Ливии соблюдать перемирие - Боррель Народ Белоруссии хочет перемен, и ЕС поддерживает его - Боррель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]