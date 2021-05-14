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Дальнее зарубежье 14.05.2021 17:53

США игнорируют проблемы палестинцев, мешают СБ ООН обсудить ситуацию на Ближнем Востоке - МИД КНР

США на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке демонстрируют равнодушие к проблемам палестинцев и создают помехи СБ ООН в том, что касается обсуждения роста напряженности в регионе, заявила в пятницу на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вот что мы видим: США продолжают говорить о том, как их заботят права мусульман, (. . .) но игнорируют страдания палестинского народа", - приводят ее слова западные СМИ.

По словам представителя МИД КНР, США - единственная страна, "стоящая на другой стороне международного сообщества" из-за того, что препятствует обсуждению ситуации на Ближнем Востоке в СБ ООН.

Также Хуа Чуньин призвала приложить усилия для снижения напряженности в регионе с целью помешать дальнейшему ухудшению обстановки. Она заявила, что Китай будет побуждать СБ ООН предпринять как можно скорее нужные действия, и напомнила, что Пекин выступает за концепцию "два государства для двух народов"

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Они предложили провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

Первоначально речь шла о заседании в пятницу, однако позднее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Совет безопасности соберется в воскресенье, чтобы обсудить ситуацию между Израилем и Палестиной.

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Тэги: КИТАЙ, США, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]