США игнорируют проблемы палестинцев, мешают СБ ООН обсудить ситуацию на Ближнем Востоке - МИД КНР

США на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке демонстрируют равнодушие к проблемам палестинцев и создают помехи СБ ООН в том, что касается обсуждения роста напряженности в регионе, заявила в пятницу на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вот что мы видим: США продолжают говорить о том, как их заботят права мусульман, (. . .) но игнорируют страдания палестинского народа", - приводят ее слова западные СМИ.

По словам представителя МИД КНР, США - единственная страна, "стоящая на другой стороне международного сообщества" из-за того, что препятствует обсуждению ситуации на Ближнем Востоке в СБ ООН.

Также Хуа Чуньин призвала приложить усилия для снижения напряженности в регионе с целью помешать дальнейшему ухудшению обстановки. Она заявила, что Китай будет побуждать СБ ООН предпринять как можно скорее нужные действия, и напомнила, что Пекин выступает за концепцию "два государства для двух народов"

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Они предложили провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

Первоначально речь шла о заседании в пятницу, однако позднее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Совет безопасности соберется в воскресенье, чтобы обсудить ситуацию между Израилем и Палестиной.