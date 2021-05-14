Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 12 - ТВ

Жертвами теракта в мечети в населенном пункте Шакар-Дара в Афганистане стали как минимум 12 человек, включая муфтия, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о четырех погибших и более чем 20 раненых в результате взрыва.
Tolo News отмечает со ссылкой на источники, что взрывное устройство было заложено внутри мечети.
В полиции уточнили, что взрыв произошел во время пятничной молитвы.
Днем ранее как минимум девять человек погибли в результате двух взрывов в провинциях Кундуз и Кандагар.
Эти инциденты произошли после того, как в четверг в Афганистане вступил в силу режим прекращения огня между движением "Талибан" и правительством, объявленный в связи с праздником Ид-аль-Фитр (Рамазан-байрам), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан.
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