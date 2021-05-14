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Дальнее зарубежье 14.05.2021 17:08

Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 12 - ТВ

Жертвами теракта в мечети в населенном пункте Шакар-Дара в Афганистане стали как минимум 12 человек, включая муфтия, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о четырех погибших и более чем 20 раненых в результате взрыва.

Tolo News отмечает со ссылкой на источники, что взрывное устройство было заложено внутри мечети.

В полиции уточнили, что взрыв произошел во время пятничной молитвы.

Днем ранее как минимум девять человек погибли в результате двух взрывов в провинциях Кундуз и Кандагар.

Эти инциденты произошли после того, как в четверг в Афганистане вступил в силу режим прекращения огня между движением "Талибан" и правительством, объявленный в связи с праздником Ид-аль-Фитр (Рамазан-байрам), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]