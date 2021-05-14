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Дальнее зарубежье 14.05.2021 18:00

Эрдоган пообещал поддерживать палестинцев так же, как Азербайджан во время конфликта в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет поддерживать палестинцев так же, как поддерживала Баку в карабахском конфликте.

"Мы будет поддерживать Иерусалим и другие палестинские города с таким же настроем, с каким поддерживали Азербайджан в его борьбе за освобождение Нагорного Карабаха", - заявил Эрдоган в видеообращении в пятницу.

Он в очередной раз повторил призыв к другим странам принять меры против Израиля и помочь палестинцам.

"Необходимо, чтобы СБ ООН предпринял шаги по обеспечению безопасности и мира в Иерусалиме", - добавил Эрдоган.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, БЛИЖВОСТОК, КОНФЛИКТ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]