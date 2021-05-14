Эрдоган пообещал поддерживать палестинцев так же, как Азербайджан во время конфликта в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет поддерживать палестинцев так же, как поддерживала Баку в карабахском конфликте.

"Мы будет поддерживать Иерусалим и другие палестинские города с таким же настроем, с каким поддерживали Азербайджан в его борьбе за освобождение Нагорного Карабаха", - заявил Эрдоган в видеообращении в пятницу.

Он в очередной раз повторил призыв к другим странам принять меры против Израиля и помочь палестинцам.

"Необходимо, чтобы СБ ООН предпринял шаги по обеспечению безопасности и мира в Иерусалиме", - добавил Эрдоган.