РФ не станет вмешиваться в конфликт в Сюникской области на азербайджано-армянской границе - эксперт

Россия не станет вмешиваться в ситуацию в Сюникской области на армяно-азербайджанской границе, конфликт будет урегулирован, сообщил "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
"Я думаю, что он (инцидент - ИФ) будет урегулирован, конечно, но ни к какому широкомасштабному конфликту он не приведет", - сказал он.
По словам эксперта, такие инциденты на армяно-азербайджанской границе "есть и будут, потому что там степень "взаимной любви" всё-таки недостаточна, чтобы жить мирно и соглашаться на статус-кво".
Военный эксперт считает, что Россия не станет вмешиваться в конфликт после консультаций в ОДКБ, ситуация, по его словам, не является серьезной.
"Ну, хорошо, проведут консультации и что вы думаете, сейчас Россия пойдет воевать с Азербайджаном, за то, что там какой-то участок земли площадью несколько квадратных метров видят предметом спора? Нет, это несерьезно", - сказал Бужинский.
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