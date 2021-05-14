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Карабах 14.05.2021 17:32

РФ не станет вмешиваться в конфликт в Сюникской области на азербайджано-армянской границе - эксперт

Россия не станет вмешиваться в ситуацию в Сюникской области на армяно-азербайджанской границе, конфликт будет урегулирован, сообщил "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Я думаю, что он (инцидент - ИФ) будет урегулирован, конечно, но ни к какому широкомасштабному конфликту он не приведет", - сказал он.

По словам эксперта, такие инциденты на армяно-азербайджанской границе "есть и будут, потому что там степень "взаимной любви" всё-таки недостаточна, чтобы жить мирно и соглашаться на статус-кво".

Военный эксперт считает, что Россия не станет вмешиваться в конфликт после консультаций в ОДКБ, ситуация, по его словам, не является серьезной.

"Ну, хорошо, проведут консультации и что вы думаете, сейчас Россия пойдет воевать с Азербайджаном, за то, что там какой-то участок земли площадью несколько квадратных метров видят предметом спора? Нет, это несерьезно", - сказал Бужинский.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]