Сторонница Трампа Стефаник получила ключевую должность в Палате представителей

Конгрессвумен Элиз Стефаник добилась в пятницу избрания на третью по значимости должность у республиканцев в Палате представителей США, сообщают американские СМИ.

За нее проголосовали 134 конгрессмена от Республиканской партии, тогда как у ее главного соперника - конгрессмена Чипа Роя - 46 голосов. Еще три кандидата получили по одному голосу.

Таким образом завершилась эпопея с заменой председателя Конференции республиканцев в Палате представителей. До недавнего прошлого эту должность занимала Лиз Чейни. Она считается ярым противником бывшего президента США Дональда Трампа и зимой даже голосовала за его импичмент.

В итоге лидеры республиканцев в Палате представителей решили, что Чейни, учитывая ее взгляды, не может оставаться на этом посту. Ранее на этой неделе республиканцы проголосовали за смещение Чейни с занимаемой должности.

"Мы не можем допустить, чтобы главой Конференции был человек, который постоянно выступает в поддержку идей демократов и защищает взгляды, против которых решительно выступает Республиканская партия", - заявил во вторник вечером близкий союзник Трампа - конгрессмен Джим Джордан.

Сама Чейни в последние дни заявляла, что продолжит критиковать бывшего президента.

Лиз Чейни - дочь бывшего вице-президента США, республиканца Дика Чейни. После беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года она стала одним из немногих республиканцев, проголосовавших за то, чтобы объявить Трампу импичмент. Также Чейни продолжает критиковать Трампа за его утверждения о том, что проигранные им выборы в 2020 году были сфальсифицированы демократами.

Чейни долгое время считалась восходящей звездой Республиканской партии, однако в 2021 году все изменилось: в отличие от нее, основная часть конгрессменов-республиканцев согласилась на сотрудничество с Трампом.

Трамп не скрывал, что поддерживает Стефани и считает нужным лишить Чейни высокой роли в партии.

"Разжигательница междоусобиц Лиз Чейни растеряла почти всю свою поддержку в ее родном штате Вайоминг. Она продолжает, не разбираясь в теме, глупо утверждать, что на выборах 2020 года не было нарушений", - написал бывший президент ранее весной в своем блоге.

Трамп после поражения на выборах неоднократно говорил, что считает нужным исключить из руководства Республиканской партии недостаточно решительных политиков. История с Чейни, по мнению наблюдателей, показывает, что этот процесс идет.

Опросы, проведенные уже после ухода Трампа с поста президента, показывали, что он по-прежнему - самый популярный политик-республиканец. Трамп регулярно заявляет, что подумает об участии в президентских выборах 2024 года.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, объясняя коллегам, зачем требуется сместить Чейни, говорил, что без поддержки Трампа республиканцы не смогут завоевать большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в 2022 году.