Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что второй год пандемии коронавируса принесет больше летальных исходов в мире, чем прошлый год.
"COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным, чем первый", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции.
По его словам, особую обеспокоенность вызывает не только ситуация в Индии, но и, в частности, в Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.
Он отметил, что единственный выход из этой ситуации - это сочетание ограничительных мер и вакцинации.
Глава ВОЗ добавил, что странам следует объединить усилия в борьбе с пандемией и вакцинацией.
"Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но на данном этапе я призываю пересмотреть это и, вместо этого, пожертвовать вакцины программе COVAX", - сказал он.
Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии коронавируса в мире выявили свыше 161,9 млн случаев заражения, более 3,36 млн имели летальный исход.
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