Комитет Палаты представителей США учреждает комиссию для оценки событий 6 января

Члены комитета Палаты представителей США по внутренней безопасности достигли соглашения о создании специальной комиссии, которая проведет оценку событий 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии, сообщают американские СМИ.
Законопроект предполагает учреждение комиссии, состоящей из 10 членов - пяти демократов и пяти республиканцев, у которых имеется опыт работы в сфере национальной безопасности.
Среди прочего, комиссия изучит "факты и обстоятельства атаки 6 января на Капитолий, а также факторы, которые могли спровоцировать атаку на нашу демократию".
Кроме того, комиссия получит полномочия выдавать повестки в суд. К концу года она должна буде представить заключительный доклад по этим событиям.
6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.
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