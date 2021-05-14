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Дальнее зарубежье 14.05.2021 21:02

Нетаньяху предупреждает лидеров движения ХАМАС, что им не скрыться от израильской армии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в пятницу лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, что им не удастся скрыться от израильской армии.

"Я предупреждал, что мы нанесем мощные удары по ХАМАС и другим террористическим группировкам. И мы делаем это", - сказал премьер, слова которого приводят израильские СМИ.

По его словам, "за последние сутки мы нанесли удары по подземным сооружениям". "В ХАМАС считали, что смогут там прятаться. Они заблуждались", - сказал премьер Израиля.

"Лидеры ХАМАС полагают, что могут улизнуть. Но нет, они не могут убежать. Мы найдем их где угодно", - предупредил Нетаньяху.

Он заявил, что операция по нанесению ударов по сектору Газа продолжится.

"Это еще не конец. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших городов и наших граждан", - сказал Нетаньяху.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ХАМАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]