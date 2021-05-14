Нетаньяху предупреждает лидеров движения ХАМАС, что им не скрыться от израильской армии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в пятницу лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, что им не удастся скрыться от израильской армии.

"Я предупреждал, что мы нанесем мощные удары по ХАМАС и другим террористическим группировкам. И мы делаем это", - сказал премьер, слова которого приводят израильские СМИ.

По его словам, "за последние сутки мы нанесли удары по подземным сооружениям". "В ХАМАС считали, что смогут там прятаться. Они заблуждались", - сказал премьер Израиля.

"Лидеры ХАМАС полагают, что могут улизнуть. Но нет, они не могут убежать. Мы найдем их где угодно", - предупредил Нетаньяху.

Он заявил, что операция по нанесению ударов по сектору Газа продолжится.

"Это еще не конец. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших городов и наших граждан", - сказал Нетаньяху.