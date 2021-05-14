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Дальнее зарубежье 14.05.2021 20:22

ХАМАС называет революцией беспорядки на Западном берегу Иордана

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС назвало революцией беспорядки, начавшиеся в пятницу на Западном берегу реки Иордан.

"Мы приветствуем вашу революцию", - завил представитель ХАМАС, комментируя события на Западном берегу Иордана. По сообщениям израильских СМИ, он также призвал палестинцев "поджечь землю под ногами оккупантов".

Ранее от палестинской стороны поступали сообщения о гибели четырех палестинцев и ранении еще 150 на Западном берегу Иордана во время столкновений с израильской армией.

Палестинские власти, контролирующие территории на Западном берегу Иордана, в отличие от группировок из сектора Газа, выступают против идеи вооруженной борьбы против Израиля.

На этой неделе Армия обороны Израиля проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа. Это делается в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, БЕСПОРЯДКИ, ХАМАС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]