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ТЭК 14.05.2021 19:34

Нефть дорожает и может отыграть потери с начала недели, Brent - $68,18 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили прирост в ходе торгов в пятницу.

Как отмечает MarketWatch, благодаря этому они могут завершить неделю незначительным ростом, хотя ранее ожидалось недельное снижение. Таким образом, повышение нефтяных цен может быть зафиксирован по итогам третьей недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 в пятницу составляет $68,18 за баррель, что на $1,13 (1,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,83 за баррель, что на $1,01 (1,58%) выше итогового значения предыдущей сессии.

С начала текущей недели Brent прибавила 0,2%, WTI - около 0,4%.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене. Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

"Рост заболеваемости в Индии, а также в ряде других стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки несет в себе риски для спроса на нефть", - отмечает вице-президент IHS Markit Виктор Шум.

"Однако в целом рынок ждет, что спрос вырастет позднее в текущем году, и поэтому цены, вероятно, будут удерживаться в районе $65-70 за баррель в случае Brent", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем поставки горючего по топливопроводу Colonial Pipeline, пострадавшего от хакерской атаки, возобновились для всех клиентов, сообщила компания-оператор. Однако для полной нормализации цепочки поставок может потребоваться несколько дней.

На нефтяной рынок на этой неделе также повлияли данные об инфляции в США. Как отмечает S&P Global Platts, инфляционное давление заставило инвесторов фиксировать прибыль, продавая нефтяные фьючерсы. Помимо этого, существуют опасения повышения ставки ФРС, что может снизить аппетит к риску и, потенциально, энергетический спрос в долгосрочной перспективе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]