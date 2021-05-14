Нефть дорожает и может отыграть потери с начала недели, Brent - $68,18 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили прирост в ходе торгов в пятницу.
Как отмечает MarketWatch, благодаря этому они могут завершить неделю незначительным ростом, хотя ранее ожидалось недельное снижение. Таким образом, повышение нефтяных цен может быть зафиксирован по итогам третьей недели подряд.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 в пятницу составляет $68,18 за баррель, что на $1,13 (1,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,83 за баррель, что на $1,01 (1,58%) выше итогового значения предыдущей сессии.
С начала текущей недели Brent прибавила 0,2%, WTI - около 0,4%.
Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене. Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.
"Рост заболеваемости в Индии, а также в ряде других стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки несет в себе риски для спроса на нефть", - отмечает вице-президент IHS Markit Виктор Шум.
"Однако в целом рынок ждет, что спрос вырастет позднее в текущем году, и поэтому цены, вероятно, будут удерживаться в районе $65-70 за баррель в случае Brent", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
Тем временем поставки горючего по топливопроводу Colonial Pipeline, пострадавшего от хакерской атаки, возобновились для всех клиентов, сообщила компания-оператор. Однако для полной нормализации цепочки поставок может потребоваться несколько дней.
На нефтяной рынок на этой неделе также повлияли данные об инфляции в США. Как отмечает S&P Global Platts, инфляционное давление заставило инвесторов фиксировать прибыль, продавая нефтяные фьючерсы. Помимо этого, существуют опасения повышения ставки ФРС, что может снизить аппетит к риску и, потенциально, энергетический спрос в долгосрочной перспективе.
ЕС призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности на границе
Армения готова к уточнению границы с Азербайджаном, предлагает отвести подразделения ВС с обеих сторон - Пашинян
РФ не станет вмешиваться в конфликт в Сюникской области на азербайджано-армянской границе - эксперт
Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый
В Азербайджане зафиксировано 326 случаев COVID-19, 12 человек скончались
Ученым удалось в тысячи раз снизить способность коронавируса к производству белка в зараженных клетках
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Министры экономики, здравоохранения и транспорта Украины уходят в отставку
Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта
Беспорядки на Западном берегу Иордана унесли жизни 10 палестинцев, более 500 ранены
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ