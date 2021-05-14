Армения готова к уточнению границы с Азербайджаном, предлагает отвести подразделения ВС с обеих сторон - Пашинян

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян высказался за уточнение границы с Азербайджаном.

"Мы готовы к уточнению приграничных пунктов. Мы стоим перед такой необходимостью, необходимо уточнить, увидеть, где проходит граница, кто где может стоять", - сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента по ситуации в Сюникской области.

По его словам, армянская сторона считает верным, чтобы по обе стороны границы стояли лишь пограничные войска.

"Подразделения ВС должны быть перемещены в места постоянной дислокации. Мы готовы к такому решению. Если будет граница, по обе стороны которой будут стоять только погранвойска, это будет означать совершенно другую военно-политическую ситуацию", - отметил Пашинян.