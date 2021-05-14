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Карабах 14.05.2021 20:04

Армения готова к уточнению границы с Азербайджаном, предлагает отвести подразделения ВС с обеих сторон - Пашинян

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян высказался за уточнение границы с Азербайджаном.

"Мы готовы к уточнению приграничных пунктов. Мы стоим перед такой необходимостью, необходимо уточнить, увидеть, где проходит граница, кто где может стоять", - сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента по ситуации в Сюникской области.

По его словам, армянская сторона считает верным, чтобы по обе стороны границы стояли лишь пограничные войска.

"Подразделения ВС должны быть перемещены в места постоянной дислокации. Мы готовы к такому решению. Если будет граница, по обе стороны которой будут стоять только погранвойска, это будет означать совершенно другую военно-политическую ситуацию", - отметил Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]