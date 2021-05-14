Израиль использовал слухи о якобы неминуемой сухопутной операции в Газе, чтобы эффективнее нанести удар по подземным объектам ХАМАС - СМИ

Израильские военные в ночь на пятницу намеренно создали впечатление, что вот-вот начнут сухопутную операцию в секторе Газа, так как это дало им возможность нанести эффективные удары против подземных тоннелей палестинских боевиков, пишут в пятницу СМИ Израиля.
Газета Jerusalem Post поясняет, что Армия обороны Израиля в четверг вечером действительно стянула войска к сектору Газа: речь шла о двух танковых и двух пехотных бригадах.
Звук приближающихся израильских танков был хорошо слышен в самом секторе Газа. Чтобы окончательно убедить палестинцев в неминуемом штурме Газы, израильские танки проехали по ряду пограничных населенных пунктов. Благодаря городскому освещению, они были хорошо видны.
Затем в ЦАХАЛ распространили в соцсетях сообщение на английском, согласно которому "сухопутные силы и ВВС в настоящее время атакуют сектор Газа". Из этого многие западные СМИ сделали вывод, что началась сухопутная операция. Публикации об этом, в частности, появились во многих ведущих американских СМИ.
На самом же деле, израильские военные так и не пересекли границу с Газой.
"Зато 160 самолетов провели бомбардировку сектора Газа. Их целью был объект, которых израильская сторона называет "метро" ХАМАСа. Это - сеть подземных тоннелей, в котором ХАМАС хранит оружие", - отмечается в статье. Это сеть, которую палестинцы начали строить в Газе после конфликта с Израилем в 2014 году.
Jerusalem Post подчеркивает, что палестинцы, судя по всему, поверили информации и скорой сухопутной операции и начали принимать меры. В частности, они срочно отправили в тоннели своих бойцов, специализирующихся на применении минометов и противотанкового оружия. Предполагалось, что они станут первой линией обороны против израильских солдат. В итоге массированные авиаудары по "метро" начались как раз, когда в тоннелях находились боевики. Данных о понесенных палестинскими группировками потерях пока нет.
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