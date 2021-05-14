Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

13.05 $/bbl   WTI 63.82 -2.26 Brent 67.05 -2.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2021 20:47

Израиль использовал слухи о якобы неминуемой сухопутной операции в Газе, чтобы эффективнее нанести удар по подземным объектам ХАМАС - СМИ

Израильские военные в ночь на пятницу намеренно создали впечатление, что вот-вот начнут сухопутную операцию в секторе Газа, так как это дало им возможность нанести эффективные удары против подземных тоннелей палестинских боевиков, пишут в пятницу СМИ Израиля.

Газета Jerusalem Post поясняет, что Армия обороны Израиля в четверг вечером действительно стянула войска к сектору Газа: речь шла о двух танковых и двух пехотных бригадах.

Звук приближающихся израильских танков был хорошо слышен в самом секторе Газа. Чтобы окончательно убедить палестинцев в неминуемом штурме Газы, израильские танки проехали по ряду пограничных населенных пунктов. Благодаря городскому освещению, они были хорошо видны.

Затем в ЦАХАЛ распространили в соцсетях сообщение на английском, согласно которому "сухопутные силы и ВВС в настоящее время атакуют сектор Газа". Из этого многие западные СМИ сделали вывод, что началась сухопутная операция. Публикации об этом, в частности, появились во многих ведущих американских СМИ.

На самом же деле, израильские военные так и не пересекли границу с Газой.

"Зато 160 самолетов провели бомбардировку сектора Газа. Их целью был объект, которых израильская сторона называет "метро" ХАМАСа. Это - сеть подземных тоннелей, в котором ХАМАС хранит оружие", - отмечается в статье. Это сеть, которую палестинцы начали строить в Газе после конфликта с Израилем в 2014 году.

Jerusalem Post подчеркивает, что палестинцы, судя по всему, поверили информации и скорой сухопутной операции и начали принимать меры. В частности, они срочно отправили в тоннели своих бойцов, специализирующихся на применении минометов и противотанкового оружия. Предполагалось, что они станут первой линией обороны против израильских солдат. В итоге массированные авиаудары по "метро" начались как раз, когда в тоннелях находились боевики. Данных о понесенных палестинскими группировками потерях пока нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ТОННЕЛИ


Похожие новости


ХАМАС выпустило по центральному Израилю еще примерно 100 ракет Израиль сообщил посредникам из Египта, что не готов на прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля Израиль разрабатывает план наземной операции в секторе Газа Порядка 180 ракет запустили в среду палестинцы из сектора Газа в сторону Израиля Группировки из Газы заплатят кровью за обстрелы Израиля - Нетаньяху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]