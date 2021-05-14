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Дальнее зарубежье 14.05.2021 21:26

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у западного побережья Суматры в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу возле Индонезии недалеко от западного берега острова Суматра, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 257 км к югу от города Синабунг и на глубине 10 км в море.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, СУМАТРА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]