Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у западного побережья Суматры в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу возле Индонезии недалеко от западного берега острова Суматра, сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения располагался в 257 км к югу от города Синабунг и на глубине 10 км в море.
Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.
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