Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у западного побережья Суматры в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу возле Индонезии недалеко от западного берега острова Суматра, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 257 км к югу от города Синабунг и на глубине 10 км в море.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.